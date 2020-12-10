***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamamızdaKartal Belediyesi Meclisi'nin 07.12.2020 - 11.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündemindeŞirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 56 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6160) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 57 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinin (2020/6159) yer aldığı Kartal Belediyesinin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx# adresli web sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 56 Nolu İmar Komisyonu Raporunun ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 57 Nolu İmar Komisyonu Raporunun tadilen İmar Komisyonunda kalmasının 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen Kartal Belediye Meclisi, 8. Dönem 2. Toplantı Yılı Aralık Ayı 2. Birleşimi'nde oybirliği ile kabul edildiği Meclis Toplantısının https://www.youtube.com/watch?v=_Zaztrl7W2o internet adresinden yayımlanan canlı yayınından öğrenilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892704BIST