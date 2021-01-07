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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2021 19:28



***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020, 10.12.2020, 04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamamızda
Kartal Belediyesi Meclisi'nin 04.01.2021- 08.01.2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde
Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 61 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6160) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 69 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinin (2020/6159) yer aldığının, Kartal Belediyesi'nin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx#  adresli web sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.
07.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Meclis Toplantısı, https://www.youtube.com/watch?v=DuHtumJU8Uo adresinden canlı olarak takip edilmiş ancak canlı yayındaki sorunlar nedeniyle 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 61 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi (2020/6160) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 69 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine ilişkin Meclis kararının ne olduğu anlaşılamamıştır.
Bu nedenle Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ile telefonda irtibat kurulmuş, Şirketimiz arazilerinin de yer aldığı söz konusu alt bölgelere ilişkin, gündemdeki İmar Komisyonu raporlarının tadilen İmar Komisyonunda kalmasına Melis tarafından karar verildiği şifahen öğrenilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897922


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