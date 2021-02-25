***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 18:17
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912976
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0768
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
18:058,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1411
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
18:05412,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,77
|Açılış
|: 412,87
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|BRKSN
|12,27
|32.408.941
|% -8,50
|
|INVEO
|133,00
|68.979.987
|% -8,28
|
|PSDTC
|27,30
|10.788.294
|% -8,02
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% -4,50
|
|TAVHL
|24,76
|437.502.286
|% 3,60
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% -4,50
|
|IHLGM
|1,20
|183.786.096
|% -0,83
|
|HALKB
|5,42
|393.187.527
|% 0,93
|
|OSTIM
|4,16
|320.613.938
|% -3,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2386
|7,2444
|% 1,04
|
|Euro
|8,8581
|8,8666
|% 1,61
|
|Sterlin
|10,1893
|10,2404
|% 0,82
|
|Frank
|7,9507
|7,9985
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9188
|1,9285
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,94
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|65,91
|65,91
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem