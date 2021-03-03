***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 12:10
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantılarını TTK Madde 409'a uygun olarak yapmaktadır. Ancak ülkemizde halen devam eden COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 2020 yılı olağan genel kurul toplantı tarihinin pandemi şartlarındaki seyre göre ileri bir tarihte belirlenmesine, belirlenecek genel kurul tarihi ve gündeminin kamuoyu ile zamanında ve usulüne uygun olarak paylaşılmasına karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914749
BIST
12:141.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,47
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:147,3434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2936
12:148,8802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9039
En Düşük
8,8181
12:14407,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,04
|Açılış
|: 407,13
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BOSSA
|24,42
|28.873.571
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|133.803.546
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.615.848
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|27.269.075
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|KRDMD
|7,15
|1.113.198.883
|% 4,69
|
|THYAO
|14,70
|792.740.776
|% -0,74
|
|PETKM
|5,65
|710.730.217
|% 1,99
|
|GARAN
|9,38
|702.765.691
|% 1,96
|
|EREGL
|15,75
|688.884.279
|% 4,30
|
|KRDMD
|7,15
|1.113.198.883
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,41
|197.188.404
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|311.423.937
|% 1,65
|
|PETKM
|5,65
|710.730.217
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,80
|254.508.218
|% 1,82
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3411
|7,3434
|% -0,23
|
|Euro
|8,8735
|8,8802
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,2104
|10,2616
|% -0,35
|
|Frank
|7,9671
|8,0151
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9492
|1,9589
|% -0,35
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-4,66
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-5,00
|
|Tam
|2.699
|2.767
|-3,89
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-1,88
|
|Çeyrek
|654
|669
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,03
|
Seans Raporu
12:14
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-
12:27KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 901 adet işlem
-
12:26KNFRT
Yüzde 4.59 oranında artışla 19.37 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 711 adet işlem
-
12:24IZFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 536 adet işlem
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 27 artarak (% 1.37 ) 1, 356
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, VAKFN, ISBIR, GOZDE, KONTR, BOSSA, MZHLD, EUKYO, IDEAS, CLEBI