***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantılarını TTK Madde 409'a uygun olarak yapmaktadır. Ancak ülkemizde halen devam eden COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 2020 yılı olağan genel kurul toplantı tarihinin pandemi şartlarındaki seyre göre ileri bir tarihte belirlenmesine, belirlenecek genel kurul tarihi ve gündeminin kamuoyu ile zamanında ve usulüne uygun olarak paylaşılmasına karar vermiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914749BIST