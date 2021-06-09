***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 15:43
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 06 Temmuz 2021 tarihinde yapacağı 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Sezai Bekgöz ve Sn. Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941388
BIST
16:591.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:598,5823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:5910,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
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10,5076
En Düşük
10,4546
16:59522,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,57
|Açılış
|: 522,17
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ATATP
|35,12
|89.527.904
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.833.145
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.583.308
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.472.850
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.622.220
|% 9,91
|
|SANFM
|14,00
|3.423.453
|% -7,28
|
|EUKYO
|5,76
|3.976.393
|% -6,34
|
|AVTUR
|3,16
|8.942.755
|% -6,23
|
|NUGYO
|11,99
|8.305.544
|% -5,96
|
|METUR
|7,06
|18.024.920
|% -5,87
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|631.761.767
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|383.062.580
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|256.202.690
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|214.054.597
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5798
|8,5823
|% -0,27
|
|Euro
|10,4759
|10,4813
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0876
|12,1483
|% -0,46
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% -0,37
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|