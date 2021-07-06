***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 16:11
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06 Temmuz 2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Bir yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Dilek TÜRKER, Yasemin İHSANTÜRKER, Leyla Yasemin TÜRKER, Simla TÜRKER BAYAZIT, Mahmut Kerem BİLGİN'in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946935
BIST
17:061.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,80
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.385
17:068,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
17:0610,2809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0120
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:06504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,97
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:04
|GWIND
|3,74
|136.365.223
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.129.664
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.193.699
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|33.197.829
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,10
|7.840.707
|% -6,85
|
|GARAN
|8,66
|1.359.417.664
|% 0,23
|
|THYAO
|13,98
|644.739.663
|% -0,99
|
|KOZAL
|110,80
|433.505.449
|% -0,54
|
|EREGL
|18,12
|428.707.786
|% -0,55
|
|AKBNK
|5,41
|418.185.433
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,22
|391.627.360
|% -0,45
|
|GARAN
|8,66
|1.359.417.664
|% 0,23
|
|TSKB
|1,29
|106.201.768
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|158.993.192
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,33
|106.186.281
|% 3,10
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6663
|8,6705
|% 0,07
|
|Euro
|10,2608
|10,2668
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0084
|% -0,13
|
|Frank
|9,3440
|9,4003
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% -0,05
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|20,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|33,00
|
|Tam
|3.320
|3.405
|33,92
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|16,41
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-1,12
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, SASA, HALKB
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, KRDMD, GARAN
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 87 kaybederek (% -0.40 ) 1, 225
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, TKURU, GWIND, DARDL, SELVA, EDIP
-
17:19
RYGYO, EDATA, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında