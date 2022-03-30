***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 14:25
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2022 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Bir yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Dilek TÜRKER, Yasemin İHSANTÜRKER, Leyla Yasemin TÜRKER, Simla TÜRKER BAYAZIT, Mahmut Kerem BİLGİN'in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013963
BIST
14:232.229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 22,28
|Açılış
|: 2.213
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|Önceki Kapanış
|: 2.207
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2.234
En Düşük
2.213
14:2314,6763
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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14:2316,3646
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|Açılış
|: 907,86
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|Önceki Kapanış
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908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|295.496.266
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|PRZMA
|3,88
|3.320.607
|% 7,48
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,60
|164.374.085
|% -8,35
|
|PKENT
|216,00
|26.076.872
|% -8,05
|
|KAREL
|12,86
|86.534.888
|% -7,75
|
|THYAO
|31,60
|2.813.875.597
|% -0,13
|
|ASELS
|24,60
|1.447.505.708
|% 2,84
|
|GARAN
|12,19
|1.391.137.089
|% 0,66
|
|SISE
|15,27
|967.360.232
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,07
|780.898.346
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|780.898.346
|% 1,75
|
|ODAS
|1,65
|245.345.145
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,16
|169.252.246
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|101.577.099
|% 6,94
|
|KARSN
|5,45
|670.572.604
|% -2,68
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6721
|14,6783
|% 0,72
|
|Euro
|16,3509
|16,3610
|% 1,09
|
|Sterlin
|19,2427
|19,3392
|% 1,16
|
|Frank
|15,7772
|15,8723
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9002
|3,9198
|% 0,74
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,61
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,37
|
|Cumhuriyet
|6.012
|6.103
|59,00
|
|Tam
|5.984
|6.134
|59,73
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|28,89
|
|Çeyrek
|1.451
|1.483
|14,45
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,71
|
Seans Raporu
14:21
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14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 62 artarak (% 1.13 ) 2, 473
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14:36XU100
Endeks 2, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 20, 044.00 milyon TL de
-
14:35GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 699 adet işlem
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14:34ALKIM
Yüzde 4.90 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 792, 625 adet işlem
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14:33AKFGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 939, 538 adet işlem