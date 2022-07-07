***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2022, 13.09.2021, 01.06.2021, 04.02.2021, 29.01.2021, 07.01.2021, 31.12.2020, 10.12.2020, 04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin arazisinin de yer aldığı Kartal Merkez S9 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı ile Kartal Merkez S10 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı, Kartal Belediyesi tarafından 07.07.2022 tarihinde askıya çıkarılmış olup, 05.08.2022 tarihinde askıdan inecektir.Askıya çıkan söz konusu planlara Kartal Belediyesi'nin https://belnet.kartal.bel.tr/webaski/# adresli web sitesinden ulaşılabilmektedir.Gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042745BIST