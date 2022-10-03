Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2022 13:22
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022, 07.07.2022, 17.03.2022, 13.09.2021, 01.06.2021, 04.02.2021, 29.01.2021, 07.01.2021, 31.12.2020, 10.12.2020, 04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kartal Belediyesi tarafından 07.07.2022 tarihinde askıya çıkarılan ve Şirketimizin arazisinin de yer aldığı Kartal Merkez S9 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı ile Kartal Merkez S10 Alt Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planının askı süresi 05.08.2022 tarihi itibarıyla sona ermişti.
Kartal Belediyesi Belediye Meclisi 03.10.2022- 21.10.2022 tarihleri arasında toplanacak olup, toplantı gündeminde (https://www.kartal.bel.tr/Belediyemiz/MeclisGundem) Şirketimiz arazisinin de yer aldığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı İtirazları ile ilgili teklifi
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:413.457
Değişim :  1,92% |  65,05
Açılış :  3.436  
Önceki Kapanış :  3.392  
En Yüksek
3.481 En Düşük
3.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 66,00 528.097.149 % 10,00  
SEKFK 8,37 40.450.154 % 9,99  
DAPGM 43,88 47.457.391 % 9,97  
SASA 78,40 3.405.431.410 % 9,96  
SUWEN 43,92 138.305.845 % 9,96  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Dolar 18,5606 18,5737 % 0,13  
Euro 18,4881 18,4974 % 1,48  
Sterlin 21,1028 21,2086 % 0,79  
Frank 18,8110 18,9243 % 1,04  
Riyal 4,9235 4,9482 % 0,07  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 19,83  
Altın Gr. 1.026 1.026 11,86  
Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.848 6.926 53,00  
Yarım 3.337 3.383 26,00  
Çeyrek 1.672 1.692 13,00  
Gümüş.Ons 21,07 21,09 0,38  
Gümüş Gr. 12,54 12,56 0,19  
B. Petrol 90,83 90,83 1,97  
Seans Raporu 17:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru