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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2022 20:56
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 08.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin Kartal'da yer alan arazisi üstünde bulunan ve halen kiracıların ikamet ettiği 2 adet kargir apartmana ilişkin olarak olası bir depremde meydana gelebilecek zararlardan korunulması amacıyla söz konusu taşınmazların depreme dayanıklığının tespitine karar verilmiş ve riskli bina tespiti yapılması için Kartal Belediyesi nezdinde başvuru yapılmıştı.
T.C. Kartal Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 27.10.2022 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen 11.10.2022 ve 14.10.2022 tarihli yazıları ile Kartal Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün 10.10.2022 tarihli talebi üzerine T.C. Kartal Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü tarafından Şirketimizin İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Meşeli Ayazma Mevkii, 2370 ada 727 ve 763 parsel sayılı arazilerinde yer alan, her biri zemin + 2 normal kat olmak üzere üç katlı, 2 adet kargir apartman üzerine, "6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Tesisi" konulduğu bildirilmiştir. Söz konusu yazıda 15 günlük itiraz süresi bulunduğu, süresinde itiraz edilmediğinde idare tarafından 60 günden az olmamak üzere belirlenecek olan süre içinde yapıların yıktırılması gerektiği bildirilmiştir.
Şirketimiz riskli yapı tespitine karşı itirazda bulunmayacak olup, süresinde söz konusu riskli binalar yıktırılacaktır. Binaların yıkılacak olması Şirketimizin finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074897


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