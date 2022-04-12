***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNERİMAN YEMENLİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ ve MUHASEBE MÜDÜRÜ 12.04.2022 02163041298 nyemenli@turkerholding.com Ser.Piy.Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 210520,701550NİGAR PATAR GÜRHAYTA YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 12.04.2022 02163041298 npatar@turkerholding.com - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019583BIST