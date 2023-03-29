***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATTİLA TÜRKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.07.2013 İcrada Görevli Genel Müdür Türker Yatırım Holding A.Ş., Tür Soy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hayır 33.05 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ALİ NURİ TÜRKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.07.2013 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Türker Yatırım Holding A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tür Soy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Hayır 25.66 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YASEMİN İHSANTÜRKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 15.07.2013 İcrada Görevli Değil - Türker Yatırım Holding A.Ş. ve Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Hayır 1.32 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -DİLEK TÜRKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 15.07.2013 İcrada Görevli Değil - Türker Yatırım Holding A.Ş. ve Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Hayır 0.00004 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SİMLA TÜRKER BAYAZIT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 15.07.2013 İcrada Görevli Değil - Türker Yatırım Holding A.Ş. ve Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Spor Klubü?nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Hayır 0.031 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MAHMUT KEREM BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.03.2014 İcrada Görevli - Türker Yatırım Holding A.Ş., Tür Soy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Hayır 0.00005 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil - Çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119655 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiSEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2019 İcrada Görevli Değil - Yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri sunmakta ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119655 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiCEMAL MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 25.03.2019 İcrada Görevli Değil - 1996- Mozaik İnş. Mimarlık Turizm Dan. Ve Tic. Ltd. Şti. - Kurucusu Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119655 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129352BIST