***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
01.03.2021 11:10
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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25.02.2020 Tarihli aynı içerikteki açıklamamızın ilgili şablondan tekrar yapılması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913861
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|502.451.398
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|EKGYO
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|GARAN
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|THYAO
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|Alış
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|Dolar
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|7,2813
|% -1,93
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|Euro
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|8,7721
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|Riyal
|1,9304
|1,9401
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|Altın Ons
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|17,16
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|Altın Gr.
|408
|408
|-4,47
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|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|-79,00
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|Tam
|2.704
|2.772
|-75,33
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|Yarım
|1.307
|1.341
|-36,44
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|Çeyrek
|655
|670
|-18,22
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|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|0,28
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
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|65,19
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