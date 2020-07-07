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***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

07.07.2020 17:15
GÜNCEL HABERLER



***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 07 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
- II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
-   Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Sezai BEKGÖZ ve üyeliğe Cemal MUTLU'nun getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sezai BEKGÖZ ve üyeliğe Cemal MUTLU'nun getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
-  Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Cemal MUTLU ve üyeliklere Sezai BEKGÖZ ile Neriman YEMENLİ'nin getirilmesine,
-  Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856109


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Tam 2.637 2.650 12,10  
Yarım 1.281 1.296 6,00  
Çeyrek 641 649 3,00  
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