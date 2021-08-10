TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 08:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956652
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
0
En Düşük
0
18:058,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
18:0510,1805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
18:05482,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,78
|Açılış
|: 482,97
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6536
|% 0,18
|
|Euro
|10,1492
|10,1805
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9450
|12,0049
|% 0,21
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3000
|2,3116
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,25
|
|Altın Gr.
|483
|483
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,85
|
Seans Raporu
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