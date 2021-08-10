TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956667
BIST
10:131.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.431
En Düşük
1.426
10:138,6360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:1310,1424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0188
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1354
10:13482,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,46
|Açılış
|: 482,65
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:13
|GENIL
|15,48
|130.293.911
|% 8,25
|
|AGESA
|18,66
|111.377
|% -0,80
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6317
|8,6360
|% -0,03
|
|Euro
|10,1359
|10,1424
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9391
|11,9990
|% 0,16
|
|Frank
|9,3580
|9,4143
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,13
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|5,82
|
|Altın Gr.
|482
|483
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|0,82
|