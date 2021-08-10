TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956676
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
0
En Düşük
0
18:058,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
18:0510,1564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
18:05483,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,89
|Açılış
|: 482,77
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6413
|8,6463
|% 0,09
|
|Euro
|10,1465
|10,1550
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9450
|12,0049
|% 0,21
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3000
|2,3116
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,11
|
|Altın Gr.
|483
|483
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,75
|