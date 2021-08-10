TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956702
BIST
10:151.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.433
En Düşük
1.426
10:158,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:1510,1535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1281
10:15482,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,61
|Açılış
|: 482,80
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:15
|KAPLM
|27,78
|9.744.765
|% 9,80
|
|SELGD
|6,06
|5.805.693
|% 8,02
|
|EDIP
|4,25
|25.008.464
|% 6,52
|
|TIRE
|8,70
|12.000.293
|% 6,10
|
|GOODY
|7,81
|15.615.213
|% 5,54
|
|IDGYO
|4,03
|1.390.713
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|20.001.198
|% -9,80
|
|FADE
|9,91
|29.905.678
|% -9,74
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|246,10
|824.942
|% -7,31
|
|EREGL
|19,81
|188.069.426
|% -3,46
|
|SISE
|8,32
|171.440.031
|% 1,71
|
|GENIL
|15,43
|139.260.656
|% 7,90
|
|GARAN
|9,11
|104.129.833
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,87
|80.434.102
|% -1,25
|
|EKGYO
|1,84
|38.958.014
|% -1,08
|
|SISE
|8,32
|171.440.031
|% 1,71
|
|ODAS
|1,38
|18.463.249
|% -0,72
|
|GARAN
|9,11
|104.129.833
|% -0,33
|
|CEMAS
|1,33
|14.531.698
|% 0,76
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6384
|% 0,00
|
|Euro
|10,1367
|10,1535
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9391
|11,9990
|% 0,16
|
|Frank
|9,3580
|9,4143
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,13
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|0,87
|