TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956703
BIST
10:151.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.433
En Düşük
1.426
10:158,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:1510,1535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1281
10:15482,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,61
|Açılış
|: 482,80
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:15
|GENIL
|15,48
|130.293.911
|% 8,25
|
|AGESA
|18,66
|111.377
|% -0,80
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6384
|% 0,00
|
|Euro
|10,1367
|10,1535
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9391
|11,9990
|% 0,16
|
|Frank
|9,3580
|9,4143
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,13
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|5,82
|
|Altın Gr.
|482
|483
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|0,82
|