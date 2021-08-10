TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956709
BIST
09:551.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.430
En Düşük
1.430
09:558,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
09:5510,1567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
09:55482,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,23
|Açılış
|: 482,42
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,89
|577.305
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,00
|242.498.365
|% 0,00
|
|ESCAR
|18,04
|39.109.871
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|92.540.995
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,89
|577.305
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,00
|242.498.365
|% 0,00
|
|ESCAR
|18,04
|39.109.871
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|92.540.995
|% 0,00
|
|BURVA
|23,00
|4.530.584
|% 0,00
|
|BURCE
|19,10
|1.706.222
|% 0,00
|
|BURVA
|23,00
|4.530.584
|% 0,00
|
|BURCE
|19,10
|1.706.222
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6426
|8,6487
|% 0,12
|
|Euro
|10,1492
|10,1567
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9311
|11,9910
|% 0,10
|
|Frank
|9,3554
|9,4118
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2969
|2,3084
|% 0,07
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|7,86
|
|Altın Gr.
|482
|482
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,88
|