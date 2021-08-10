TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956724
BIST
10:171.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.433
En Düşük
1.426
10:178,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:1710,1467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0145
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1278
10:17482,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,38
|Açılış
|: 482,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:17
|RODRG
|17,84
|1.140.083
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|14.318.295
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|KTSKR
|42,36
|7.368.647
|% 8,67
|
|KAPLM
|27,42
|5.929.403
|% 8,38
|
|DYOBY
|11,39
|7.731.874
|% -9,96
|
|IDGYO
|4,03
|1.373.843
|% -9,84
|
|FADE
|9,93
|27.067.354
|% -9,56
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|246,10
|824.942
|% -7,31
|
|SISE
|8,31
|138.712.175
|% 1,59
|
|GENIL
|15,48
|130.293.911
|% 8,25
|
|KOZAL
|107,20
|72.221.917
|% 0,75
|
|VESTL
|29,72
|65.253.862
|% 0,41
|
|THYAO
|12,82
|47.836.748
|% 0,23
|
|EKGYO
|1,84
|38.437.560
|% -1,08
|
|ODAS
|1,38
|18.194.405
|% -0,72
|
|GENIL
|15,48
|130.293.911
|% 8,25
|
|DAGI
|3,95
|31.216.688
|% 1,28
|
|CEMAS
|1,34
|10.081.201
|% 1,52
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6405
|8,6439
|% 0,06
|
|Euro
|10,1392
|10,1467
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9389
|11,9988
|% 0,16
|
|Frank
|9,3597
|9,4160
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2985
|2,3101
|% 0,14
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|0,87
|