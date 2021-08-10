TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956744
BIST
10:191.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.434
En Düşük
1.426
10:198,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:1910,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0042
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1278
10:19482,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,82
|Açılış
|: 482,24
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:19
|RODRG
|17,84
|1.193.032
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|14.782.212
|% 9,97
|
|KAPLM
|27,82
|10.618.711
|% 9,96
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|AYES
|20,28
|98.682
|% 8,33
|
|IDGYO
|4,03
|1.399.744
|% -9,84
|
|FADE
|9,91
|36.592.822
|% -9,74
|
|DYOBY
|11,44
|32.180.426
|% -9,57
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|246,70
|992.652
|% -7,08
|
|SISE
|8,36
|233.274.339
|% 2,20
|
|EREGL
|19,86
|226.896.011
|% -3,22
|
|GENIL
|15,28
|158.378.550
|% 6,85
|
|GARAN
|9,12
|141.994.775
|% -0,22
|
|KOZAL
|107,30
|90.216.970
|% 0,85
|
|SISE
|8,36
|233.274.339
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,84
|40.809.150
|% -1,08
|
|GARAN
|9,12
|141.994.775
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,45
|34.091.867
|% 0,41
|
|ODAS
|1,38
|18.800.107
|% -0,72
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6406
|8,6472
|% 0,10
|
|Euro
|10,1304
|10,1654
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9920
|% 0,11
|
|Frank
|9,3569
|9,4133
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2975
|2,3090
|% 0,10
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,42
|
|Altın Gr.
|482
|482
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,05
|
|B. Petrol
|69,84
|69,84
|0,80
|