TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956673
BIST
11:401.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:408,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:4010,1591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:40480,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 480,64
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:40
|RODRG
|17,84
|1.688.859
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|13.580.722
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.710.459
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.520.831
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|46.764.279
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|97.521.356
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.728.036
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,25
|25.529.992
|% -7,61
|
|SISE
|8,37
|603.446.564
|% 2,32
|
|EREGL
|19,75
|519.165.769
|% -3,75
|
|GENIL
|15,63
|477.722.293
|% 9,30
|
|GARAN
|9,11
|356.768.765
|% -0,33
|
|KOZAL
|107,60
|233.178.442
|% 1,13
|
|SISE
|8,37
|603.446.564
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,86
|73.301.261
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|356.768.765
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,46
|87.460.100
|% 0,82
|
|GENIL
|15,63
|477.722.293
|% 9,30
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6443
|8,6472
|% 0,10
|
|Euro
|10,1533
|10,1591
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9467
|12,0066
|% 0,23
|
|Frank
|9,3490
|9,4053
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2982
|2,3097
|% 0,13
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,00
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|70,10
|70,10
|1,06
|