TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956698
BIST
11:501.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:508,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:5010,1466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:50481,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 481,30
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:50
|RODRG
|17,84
|1.730.872
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|13.816.360
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.713.704
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.561.626
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|48.093.020
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.735.298
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,45
|99.706.402
|% -9,49
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,24
|26.351.623
|% -7,83
|
|SISE
|8,38
|611.147.486
|% 2,44
|
|EREGL
|19,74
|545.555.072
|% -3,80
|
|GENIL
|15,56
|498.285.105
|% 8,81
|
|GARAN
|9,09
|364.798.184
|% -0,55
|
|KOZAL
|107,50
|237.141.413
|% 1,03
|
|SISE
|8,38
|611.147.486
|% 2,44
|
|GARAN
|9,09
|364.798.184
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,85
|73.378.547
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,47
|89.224.456
|% 1,23
|
|GENIL
|15,56
|498.285.105
|% 8,81
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6431
|8,6461
|% 0,09
|
|Euro
|10,1391
|10,1466
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9572
|12,0172
|% 0,32
|
|Frank
|9,3566
|9,4129
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2988
|2,3103
|% 0,15
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|0,75
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|70,14
|70,14
|1,10
|