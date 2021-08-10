TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 09:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956723
BIST
12:251.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:258,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:2510,1485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0127
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:25480,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 480,52
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:25
|RODRG
|17,84
|1.775.758
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.833.225
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.797.071
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.807.900
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|51.584.477
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.769.114
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|103.578.828
|% -9,64
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,20
|30.622.202
|% -8,70
|
|SISE
|8,40
|741.041.257
|% 2,69
|
|EREGL
|19,74
|627.505.665
|% -3,80
|
|GENIL
|15,34
|593.745.037
|% 7,27
|
|GARAN
|9,11
|384.855.049
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,84
|298.161.430
|% -1,63
|
|SISE
|8,40
|741.041.257
|% 2,69
|
|GARAN
|9,11
|384.855.049
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,85
|74.427.159
|% -0,54
|
|GENIL
|15,34
|593.745.037
|% 7,27
|
|KRDMD
|7,84
|298.161.430
|% -1,63
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6431
|8,6499
|% 0,13
|
|Euro
|10,1424
|10,1485
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9211
|11,9809
|% 0,01
|
|Frank
|9,3379
|9,3941
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% -0,07
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,23
|
|Altın Gr.
|480
|480
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.177
|3.257
|-13,49
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|-6,53
|
|Çeyrek
|770
|788
|-3,27
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|0,98
|
Seans Raporu
12:25
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12:29
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 266
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, SELGD, UFUK, RODRG, EDIP