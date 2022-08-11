TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 09:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054409
BIST
10:572.873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 43,46
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
10:5717,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0992
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9682
En Düşük
17,8065
10:5718,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1592
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5740
En Düşük
18,3586
10:571.031,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.031,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:57
|BARMA
|43,56
|5.302.559
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|290,00
|83.070.486
|% 9,60
|
|IZMDC
|2,68
|87.029.546
|% 9,39
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|TIRE
|20,08
|109.753.743
|% -8,89
|
|OLMK
|11,70
|15.650.987
|% -8,59
|
|PAMEL
|191,00
|7.134.300
|% -8,17
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|61,20
|2.493.676.818
|% 1,75
|
|ISCTR
|6,18
|643.263.140
|% 2,32
|
|YKBNK
|5,53
|640.274.630
|% 2,22
|
|TUPRS
|297,30
|625.438.364
|% 4,57
|
|SISE
|24,60
|608.616.681
|% 2,50
|
|YKBNK
|5,53
|640.274.630
|% 2,22
|
|DOHOL
|4,24
|477.970.541
|% 1,19
|
|ISCTR
|6,18
|643.263.140
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,63
|377.521.477
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,72
|138.377.314
|% 7,50
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9472
|17,9682
|% 0,56
|
|Euro
|18,5585
|18,5740
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,8676
|21,9773
|% 0,47
|
|Frank
|19,0045
|19,1189
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7587
|4,7826
|% 0,41
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.909
|6.969
|-15,00
|
|Yarım
|3.367
|3.407
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,46
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,84
|96,84
|-0,56
|
Seans Raporu
10:57
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