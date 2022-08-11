TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 09:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054418
BIST
11:112.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 42,91
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
11:1117,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0918
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9613
En Düşük
17,8065
11:1118,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1536
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5713
En Düşük
18,3586
11:111.031,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.031,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BARMA
|43,56
|5.645.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|IZMDC
|2,69
|108.034.034
|% 9,80
|
|ALBRK
|1,74
|166.085.192
|% 8,75
|
|ASUZU
|285,40
|90.824.961
|% 7,86
|
|TIRE
|20,02
|120.341.705
|% -9,17
|
|OLMK
|11,68
|19.063.027
|% -8,75
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|194,70
|8.223.269
|% -6,39
|
|THYAO
|61,00
|2.818.802.444
|% 1,41
|
|YKBNK
|5,53
|758.516.424
|% 2,22
|
|AKBNK
|10,00
|729.108.730
|% 2,04
|
|ISCTR
|6,19
|696.490.960
|% 2,48
|
|TUPRS
|296,30
|688.540.698
|% 4,22
|
|YKBNK
|5,53
|758.516.424
|% 2,22
|
|DOHOL
|4,23
|504.135.796
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,64
|419.541.760
|% 0,28
|
|ISCTR
|6,19
|696.490.960
|% 2,48
|
|ALBRK
|1,74
|166.085.192
|% 8,75
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9608
|% 0,51
|
|Euro
|18,5576
|18,5684
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,8876
|21,9973
|% 0,56
|
|Frank
|19,0121
|19,1267
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,58
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-4,55
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.909
|6.960
|-24,00
|
|Yarım
|3.366
|3.403
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|-0,24
|
Seans Raporu
11:11
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-
11:26AKGRT
Yüzde 4.95 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 158, 589 adet işlem
-
11:25GARAN
Yüzde 5.75 oranında artışla 17.66 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 559, 091 adet işlem
-
11:22DOGUB
Yüzde 4.70 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 860 adet işlem
-
11:21IZMDC
Yüzde 9.39 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 351, 114 adet işlem
-
11:20GARAN
Yüzde 5.27 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 411, 340 adet işlem