TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 09:39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054420
BIST
10:282.865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 35,12
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:2817,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0766
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:2818,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1321
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5469
En Düşük
18,3586
10:281.028,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.027,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BARMA
|43,56
|4.510.899
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|6.456.601
|% 9,87
|
|ASUZU
|288,50
|63.290.221
|% 9,03
|
|MEGAP
|2,85
|10.130.540
|% 7,54
|
|TIRE
|19,85
|68.096.650
|% -9,94
|
|OLMK
|11,70
|6.608.830
|% -8,59
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PEKGY
|1,90
|8.825.182
|% -7,32
|
|THYAO
|60,60
|1.644.015.734
|% 0,75
|
|SASA
|53,90
|350.169.664
|% 2,08
|
|DOHOL
|4,29
|322.310.779
|% 2,39
|
|TUPRS
|292,10
|317.684.343
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,51
|285.059.355
|% 1,85
|
|DOHOL
|4,29
|322.310.779
|% 2,39
|
|EKGYO
|3,63
|219.246.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,51
|285.059.355
|% 1,85
|
|ISCTR
|6,15
|269.725.932
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,66
|67.729.135
|% 3,75
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9220
|17,9309
|% 0,35
|
|Euro
|18,5223
|18,5432
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,8392
|21,9487
|% 0,34
|
|Frank
|18,9653
|19,0796
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7503
|4,7741
|% 0,23
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,97
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.899
|6.953
|-31,00
|
|Yarım
|3.362
|3.399
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,13
|97,13
|-0,27
|