TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 12:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054510
BIST
15:272.865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 35,19
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:2717,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0882
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:2718,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1717
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:271.037,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,10
|Açılış
|: 1.037,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,32
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:27
|BARMA
|43,56
|7.254.613
|% 10,00
|
|GSRAY
|5,99
|434.330.004
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,68
|189.837.137
|% 9,39
|
|ALBRK
|1,75
|309.916.750
|% 9,37
|
|PAMEL
|188,30
|14.040.987
|% -9,47
|
|KZBGY
|31,70
|51.545.887
|% -9,12
|
|OLMK
|11,79
|52.031.682
|% -7,89
|
|ARZUM
|16,60
|21.766.920
|% -6,21
|
|OBASE
|17,44
|653.583.154
|% -6,09
|
|THYAO
|61,10
|4.862.660.047
|% 1,58
|
|AKBNK
|10,01
|1.965.129.673
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,59
|1.875.990.931
|% 3,33
|
|SASA
|53,50
|1.744.776.532
|% 1,33
|
|SISE
|24,38
|1.495.209.658
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,59
|1.875.990.931
|% 3,33
|
|EKGYO
|3,69
|1.164.069.463
|% 1,65
|
|DOHOL
|4,19
|916.313.114
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,01
|1.965.129.673
|% 2,14
|
|ISCTR
|6,14
|1.182.519.755
|% 1,66
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9405
|17,9572
|% 0,49
|
|Euro
|18,5710
|18,5865
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8923
|22,0021
|% 0,58
|
|Frank
|19,0390
|19,1537
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,54
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.948
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|98,42
|98,42
|1,02
|
Seans Raporu
15:27
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15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 09 artarak (% 1.41 ) 3, 094
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Yüzde 5.28 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 941, 882 adet işlem
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15:40GWIND
Yüzde 4.54 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 121 adet işlem
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15:39DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 037, 978 adet işlem