TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 12:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054512
BIST
15:242.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 33,47
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:2417,9547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0857
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:2418,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1605
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:241.037,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.037,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,01
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BARMA
|43,56
|7.248.297
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.010.690
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|434.224.903
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|56.965.547
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.710.125
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,44
|51.209.913
|% -9,86
|
|PAMEL
|188,30
|14.021.601
|% -9,47
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,10
|4.703.234.705
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,60
|1.866.570.585
|% 3,51
|
|SASA
|53,45
|1.734.369.198
|% 1,23
|
|SISE
|24,40
|1.482.314.045
|% 1,67
|
|GARAN
|17,75
|1.319.891.655
|% 6,29
|
|YKBNK
|5,60
|1.866.570.585
|% 3,51
|
|EKGYO
|3,69
|1.123.127.217
|% 1,65
|
|DOHOL
|4,20
|904.431.563
|% 0,24
|
|ISCTR
|6,15
|1.176.286.510
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,75
|309.659.837
|% 9,37
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9382
|17,9662
|% 0,54
|
|Euro
|18,5475
|18,5629
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,8853
|21,9951
|% 0,55
|
|Frank
|19,0417
|19,1564
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,52
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,73
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.950
|7.001
|17,00
|
|Yarım
|3.386
|3.423
|9,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|1,08
|
Seans Raporu
15:22
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15:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 38, 760.00 milyon TL de
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15:37GZNMI
Yüzde 6.57 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 893 adet işlem
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15:36KRTEK
Yüzde 6.58 oranında artışla 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 050 adet işlem
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15:34DERHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 968, 608 adet işlem
-
15:33AKGRT
Yüzde 4.62 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 878, 213 adet işlem