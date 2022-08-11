TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 12:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054514
BIST
12:142.853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 23,90
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
12:1417,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0970
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
12:1418,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1545
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
12:141.033,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.033,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.033,92
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BARMA
|43,56
|6.369.256
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|GSRAY
|5,99
|274.432.504
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|40.870.858
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|130.482.449
|% 9,80
|
|TIRE
|19,90
|151.838.877
|% -9,71
|
|OLMK
|11,59
|26.615.633
|% -9,45
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|192,60
|10.120.875
|% -7,40
|
|THYAO
|60,60
|3.673.605.165
|% 0,75
|
|YKBNK
|5,52
|1.146.142.827
|% 2,03
|
|SISE
|24,30
|1.102.750.796
|% 1,25
|
|SASA
|52,80
|1.026.917.839
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,98
|1.002.156.720
|% 1,84
|
|YKBNK
|5,52
|1.146.142.827
|% 2,03
|
|EKGYO
|3,60
|675.179.821
|% -0,83
|
|DOHOL
|4,20
|624.938.763
|% 0,24
|
|ISCTR
|6,14
|839.962.124
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,71
|223.988.513
|% 6,87
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9660
|% 0,54
|
|Euro
|18,5565
|18,5693
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,8828
|21,9926
|% 0,54
|
|Frank
|19,0239
|19,1385
|% 0,76
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,60
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-2,72
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|3,82
|
|Cumhuriyet
|6.894
|6.998
|-17,00
|
|Tam
|6.924
|6.976
|-8,00
|
|Yarım
|3.374
|3.411
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,87
|97,87
|0,47
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:28KIMMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 998, 050 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 71 artarak (% 0.94 ) 3, 080
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, SISE
-
12:27XU100
Endeks 2, 851 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 25, 310.00 milyon TL de
-
12:27GARAN
Yüzde 5.33 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 290, 772 adet işlem