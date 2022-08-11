TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 12:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054515
BIST
16:242.876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 45,97
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
16:2417,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2418,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1683
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:241.033,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.033,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BARMA
|43,56
|7.385.729
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.896.203
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|499.780.060
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.812
|% 9,84
|
|PAMEL
|188,00
|14.946.864
|% -9,62
|
|TIRE
|19,94
|228.281.531
|% -9,53
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|KZBGY
|32,20
|60.018.610
|% -7,68
|
|THYAO
|61,65
|5.577.558.665
|% 2,49
|
|AKBNK
|10,09
|2.413.885.372
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,61
|2.104.537.191
|% 3,70
|
|SASA
|53,50
|1.950.842.814
|% 1,33
|
|SISE
|24,40
|1.635.069.224
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,68
|1.564.225.871
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,61
|2.104.537.191
|% 3,70
|
|ISCTR
|6,21
|1.510.616.348
|% 2,81
|
|AKBNK
|10,09
|2.413.885.372
|% 2,96
|
|DOHOL
|4,22
|976.129.387
|% 0,72
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9395
|17,9472
|% 0,44
|
|Euro
|18,5601
|18,5763
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8531
|21,9627
|% 0,40
|
|Frank
|19,0268
|19,1414
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,44
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.904
|7.008
|-7,00
|
|Tam
|6.932
|6.988
|4,00
|
|Yarım
|3.378
|3.416
|2,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,79
|98,79
|1,39
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:37XU100
Endeks 2, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 44, 680.00 milyon TL de
-
16:37TMSN
Yüzde 5.12 oranında artışla 63.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 438 adet işlem
-
16:36KRPLS
Yüzde 4.76 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 181, 664 adet işlem
-
16:35KIMMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 288, 828 adet işlem
-
16:33IZMDC
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 230, 071 adet işlem