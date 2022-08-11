TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 12:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054517
BIST
15:372.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 39,05
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:3717,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0826
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:3718,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1809
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:371.034,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.034,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:35
|BARMA
|43,56
|7.266.636
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.257.749
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|434.523.487
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|63.046.541
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.057.235
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.890.272
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,48
|53.287.407
|% -9,75
|
|PAMEL
|188,80
|14.045.325
|% -9,23
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,35
|4.999.650.615
|% 2,00
|
|AKBNK
|10,03
|1.988.640.678
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,61
|1.907.902.886
|% 3,70
|
|SASA
|53,50
|1.767.126.454
|% 1,33
|
|SISE
|24,40
|1.538.734.867
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.437.288.613
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,61
|1.907.902.886
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,20
|926.873.137
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,03
|1.988.640.678
|% 2,35
|
|ISCTR
|6,16
|1.202.709.987
|% 1,99
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9434
|17,9516
|% 0,46
|
|Euro
|18,5802
|18,5957
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,8732
|21,9829
|% 0,49
|
|Frank
|19,0282
|19,1428
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,50
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,57
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|8,12
|
|Cumhuriyet
|6.916
|7.020
|5,00
|
|Tam
|6.953
|7.005
|21,00
|
|Yarım
|3.388
|3.424
|10,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.712
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|98,23
|98,23
|0,83
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50KRTEK
Yüzde 5.78 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 285 adet işlem
-
15:49SEGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 728, 991 adet işlem
-
15:48BIMAS
Yüzde 6.02 oranında artışla 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 540, 141 adet işlem
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 26 artarak (% 1.33 ) 2, 537
-
15:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, GSRAY, ASUZU, KIMMR, BARMA, DMSAS