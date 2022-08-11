TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 15:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054593
BIST
15:182.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 32,28
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:1817,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0911
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:1818,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1709
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:181.037,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.037,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,01
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:18
|BARMA
|43,56
|7.222.727
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|127.416.759
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|433.969.927
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|50.894.788
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.598.068
|% -9,98
|
|PAMEL
|188,60
|13.933.558
|% -9,33
|
|KZBGY
|31,78
|49.595.461
|% -8,89
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,00
|4.587.595.194
|% 1,41
|
|AKBNK
|10,01
|1.904.983.171
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,59
|1.808.487.646
|% 3,33
|
|SASA
|53,50
|1.692.486.950
|% 1,33
|
|SISE
|24,34
|1.458.227.850
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,59
|1.808.487.646
|% 3,33
|
|EKGYO
|3,67
|992.301.973
|% 1,10
|
|DOHOL
|4,21
|903.625.890
|% 0,48
|
|AKBNK
|10,01
|1.904.983.171
|% 2,14
|
|ISCTR
|6,15
|1.165.360.395
|% 1,82
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9475
|17,9601
|% 0,51
|
|Euro
|18,5754
|18,5857
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8857
|21,9954
|% 0,55
|
|Frank
|19,0415
|19,1562
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,53
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.950
|7.004
|20,00
|
|Yarım
|3.387
|3.424
|10,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.712
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|98,53
|98,53
|1,13
|
Seans Raporu
15:18
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