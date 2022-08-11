TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 15:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054595
BIST
16:242.876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 45,97
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
16:2417,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2418,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1683
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:241.034,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.033,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:24
|BARMA
|43,56
|7.385.729
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.896.203
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|501.270.737
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.812
|% 9,84
|
|TIRE
|20,00
|230.500.739
|% -9,26
|
|PAMEL
|188,80
|15.125.393
|% -9,23
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|OLMK
|11,99
|57.678.039
|% -6,33
|
|THYAO
|62,10
|6.056.984.747
|% 3,24
|
|AKBNK
|10,10
|2.467.148.081
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,61
|2.128.351.846
|% 3,70
|
|SASA
|53,55
|1.961.341.646
|% 1,42
|
|SISE
|24,40
|1.649.193.603
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,68
|1.565.843.293
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,61
|2.128.351.846
|% 3,70
|
|AKBNK
|10,10
|2.467.148.081
|% 3,06
|
|ISCTR
|6,20
|1.521.024.049
|% 2,65
|
|DOHOL
|4,22
|976.596.711
|% 0,72
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9388
|17,9465
|% 0,43
|
|Euro
|18,5691
|18,5831
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,8615
|21,9712
|% 0,44
|
|Frank
|19,0345
|19,1492
|% 0,82
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% 0,41
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,71
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.939
|6.989
|5,00
|
|Yarım
|3.381
|3.417
|3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39TRCAS
Yüzde 7.13 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 639, 533 adet işlem
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16:38ISFIN
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 635, 002 adet işlem
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16:37XU100
Endeks 2, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 44, 680.00 milyon TL de
-
16:37TMSN
Yüzde 5.12 oranında artışla 63.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 438 adet işlem
-
16:36KRPLS
Yüzde 4.76 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 181, 664 adet işlem