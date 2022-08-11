TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 15:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054605
BIST
15:122.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 32,03
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:1217,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0930
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:1218,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1795
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:121.037,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.037,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.037,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:12
|BARMA
|43,56
|7.219.460
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.245.775
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|433.899.227
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|50.842.742
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.035.759
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.434.230
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,50
|49.260.415
|% -9,69
|
|PAMEL
|189,80
|13.899.206
|% -8,75
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|60,85
|4.512.544.254
|% 1,16
|
|AKBNK
|10,00
|1.886.031.359
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,57
|1.789.302.678
|% 2,96
|
|SASA
|53,60
|1.684.425.010
|% 1,52
|
|SISE
|24,34
|1.447.392.401
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,57
|1.789.302.678
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,62
|924.159.651
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,20
|898.302.051
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,00
|1.886.031.359
|% 2,04
|
|ISCTR
|6,14
|1.159.955.844
|% 1,66
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9526
|17,9620
|% 0,52
|
|Euro
|18,5785
|18,5943
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,8695
|21,9792
|% 0,48
|
|Frank
|19,0298
|19,1444
|% 0,79
|
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,53
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.948
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|1,04
|
Seans Raporu
15:12
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15:27XU030
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15:26IZMDC
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15:25ERCB
Yüzde 4.09 oranında artışla 36.16 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 988 adet işlem
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15:24NTGAZ
Yüzde 4.40 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 327, 212 adet işlem