TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 18:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054702
BIST
17:572.866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 35,95
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:5717,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0915
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
17:5718,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1526
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:571.035,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.035,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BARMA
|43,56
|7.525.818
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.222.872
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.228.960
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.329.442
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.151.702
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.293.665
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.647.210
|% -9,98
|
|TIRE
|19,85
|263.814.788
|% -9,94
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|60,90
|7.973.872.689
|% 1,25
|
|AKBNK
|10,07
|3.335.758.061
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,61
|2.621.039.963
|% 3,70
|
|SASA
|52,80
|2.270.566.533
|% 0,00
|
|GARAN
|17,97
|2.047.023.853
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,64
|1.824.302.310
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,61
|2.621.039.963
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,45
|1.619.197.719
|% 6,21
|
|AKBNK
|10,07
|3.335.758.061
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,13
|1.958.419.909
|% 1,49
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9553
|17,9605
|% 0,51
|
|Euro
|18,5470
|18,5674
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,8949
|22,0047
|% 0,59
|
|Frank
|19,0382
|19,1529
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,55
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.934
|7.002
|18,00
|
|Yarım
|3.378
|3.423
|9,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,51
|98,51
|1,11
|