TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 18:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054706
BIST
17:562.866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 36,41
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:5617,9616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0926
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
17:5618,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1562
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:561.035,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.035,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:54
|BARMA
|43,56
|7.513.664
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.081.155
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|538.614.111
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.320.458
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.151.702
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.215.977
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.458.276
|% -9,98
|
|TIRE
|19,85
|261.262.675
|% -9,94
|
|OLMK
|11,72
|64.043.712
|% -8,44
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,85
|7.777.691.412
|% 1,16
|
|AKBNK
|10,08
|3.312.784.821
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,61
|2.602.766.563
|% 3,70
|
|SASA
|52,70
|2.220.189.392
|% -0,19
|
|GARAN
|17,88
|2.017.823.853
|% 7,07
|
|EKGYO
|3,64
|1.811.394.299
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,61
|2.602.766.563
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,38
|1.538.152.495
|% 4,53
|
|AKBNK
|10,08
|3.312.784.821
|% 2,86
|
|ISCTR
|6,12
|1.931.618.326
|% 1,32
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9529
|17,9648
|% 0,54
|
|Euro
|18,5453
|18,5660
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,8792
|21,9890
|% 0,52
|
|Frank
|19,0342
|19,1488
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,54
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,46
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.933
|7.002
|18,00
|
|Yarım
|3.378
|3.423
|9,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|0,93
|