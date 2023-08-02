TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
02.08.2023 16:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179789
BIST
'
17:507.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 96,36
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:5026,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0424
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:5029,4995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1087
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:501.677,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.677,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,36
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KONTR
|228,90
|3.639.206.816
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|745.151.403
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MIPAZ
|24,88
|38.630.137
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|12.165.869
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.299.938.931
|% -9,95
|
|TUKAS
|10,52
|1.255.257.670
|% -7,39
|
|THYAO
|236,40
|8.729.914.474
|% 2,34
|
|YKBNK
|14,40
|7.437.335.159
|% 0,49
|
|ASTOR
|116,90
|7.059.087.634
|% 3,36
|
|EREGL
|40,94
|6.682.996.712
|% 0,44
|
|SASA
|63,90
|5.930.528.482
|% -0,78
|
|YKBNK
|14,40
|7.437.335.159
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,59
|2.847.686.193
|% 0,23
|
|ISCTR
|15,68
|4.608.754.395
|% 2,48
|
|SKBNK
|3,17
|929.237.331
|% 5,32
|
|IHYAY
|1,27
|346.716.921
|% -0,78
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9616
|26,9781
|% 0,16
|
|Euro
|29,4889
|29,4995
|% -0,37
|
|Sterlin
|34,1152
|34,2863
|% -0,59
|
|Frank
|30,5915
|30,7757
|% -0,22
|
|Riyal
|7,1663
|7,2022
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.984
|11.082
|-49,00
|
|Yarım
|5.496
|5.567
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|-0,48
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-1,30
|