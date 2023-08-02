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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor

02.08.2023 16:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179798


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KONTR 228,90 3.626.119.229 % 10,00  
ULKER 42,90 743.796.406 % 10,00  
TETMT 587,40 7.180.784 % 10,00  
MMCAS 7,59 931.278 % 10,00  
MIPAZ 24,88 38.630.137 % 9,99  
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17:50 Alış Satış %  
Dolar 26,9616 26,9781 % 0,16  
Euro 29,4889 29,4995 % -0,37  
Sterlin 34,1292 34,3004 % -0,55  
Frank 30,5827 30,7669 % -0,25  
Riyal 7,1665 7,2024 % 0,10  
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17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 -8,78  
Altın Gr. 1.678 1.678 -5,94  
Cumhuriyet 11.428 11.438 -33,00  
Tam 10.978 11.074 -57,00  
Yarım 5.493 5.562 -29,00  
Çeyrek 2.747 2.781 -15,00  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 -0,58  
Gümüş Gr. 20,58 20,60 -0,45  
B. Petrol 84,05 84,05 -0,86  
Seans Raporu 17:50
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