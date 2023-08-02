TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
02.08.2023 16:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179812
BIST
'
17:527.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,00
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:5226,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0413
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:5229,5072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1010
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:521.677,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.677,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,36
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ULKER
|42,90
|745.063.672
|% 10,00
|
|KONTR
|228,90
|3.632.419.931
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MIPAZ
|24,88
|38.630.137
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.952.990
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,17
|1.295.631.952
|% -9,77
|
|TUKAS
|10,55
|1.252.734.973
|% -7,13
|
|THYAO
|236,60
|8.668.108.206
|% 2,42
|
|YKBNK
|14,42
|7.407.566.743
|% 0,63
|
|ASTOR
|118,00
|6.952.681.329
|% 4,33
|
|EREGL
|40,92
|6.659.388.933
|% 0,39
|
|SASA
|63,75
|5.908.199.177
|% -1,01
|
|YKBNK
|14,42
|7.407.566.743
|% 0,63
|
|EKGYO
|8,58
|2.816.146.108
|% 0,12
|
|ISCTR
|15,69
|4.566.873.455
|% 2,55
|
|SKBNK
|3,16
|917.893.897
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,27
|346.214.931
|% -0,78
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9544
|26,9770
|% 0,15
|
|Euro
|29,4971
|29,5072
|% -0,34
|
|Sterlin
|34,1100
|34,2811
|% -0,60
|
|Frank
|30,5904
|30,7747
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1658
|7,2017
|% 0,09
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-9,28
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.984
|11.083
|-48,00
|
|Yarım
|5.496
|5.567
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,61
|-0,45
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,97
|