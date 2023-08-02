TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
02.08.2023 16:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179820
BIST
'
17:527.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,00
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:5226,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0488
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:5229,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0964
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:521.677,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.677,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,36
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KONTR
|228,90
|3.626.119.229
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.796.406
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MIPAZ
|24,88
|38.630.137
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.943.186
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.290.211.482
|% -9,95
|
|TUKAS
|10,50
|1.250.394.391
|% -7,57
|
|THYAO
|236,00
|8.602.557.613
|% 2,16
|
|YKBNK
|14,36
|7.319.139.761
|% 0,21
|
|ASTOR
|118,40
|6.851.818.905
|% 4,69
|
|EREGL
|40,76
|6.631.474.013
|% 0,00
|
|SASA
|63,55
|5.873.397.391
|% -1,32
|
|YKBNK
|14,36
|7.319.139.761
|% 0,21
|
|EKGYO
|8,57
|2.800.598.754
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,65
|4.548.833.857
|% 2,29
|
|SKBNK
|3,14
|914.167.213
|% 4,32
|
|IHYAY
|1,25
|345.090.199
|% -2,34
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9616
|26,9781
|% 0,16
|
|Euro
|29,4889
|29,4995
|% -0,37
|
|Sterlin
|34,1292
|34,3004
|% -0,55
|
|Frank
|30,5827
|30,7669
|% -0,25
|
|Riyal
|7,1665
|7,2024
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-8,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.074
|-57,00
|
|Yarım
|5.493
|5.562
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.781
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,60
|-0,45
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,86
|