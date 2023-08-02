TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
02.08.2023 16:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179856
BIST
'
17:547.254
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 85,31
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:5426,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0400
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:5429,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0906
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:541.677,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.677,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,36
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KONTR
|228,90
|3.665.263.647
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|745.322.230
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|13.028.014
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|12.213.347
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.302.656.155
|% -9,95
|
|TUKAS
|10,55
|1.257.806.852
|% -7,13
|
|THYAO
|236,60
|8.765.355.189
|% 2,42
|
|YKBNK
|14,42
|7.491.105.776
|% 0,63
|
|ASTOR
|116,40
|7.179.173.898
|% 2,92
|
|EREGL
|41,00
|6.708.961.640
|% 0,59
|
|SASA
|63,80
|5.942.439.830
|% -0,93
|
|YKBNK
|14,42
|7.491.105.776
|% 0,63
|
|EKGYO
|8,63
|2.880.277.286
|% 0,70
|
|ISCTR
|15,71
|4.625.755.812
|% 2,68
|
|SKBNK
|3,17
|932.936.134
|% 5,32
|
|IHYAY
|1,28
|347.781.942
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9584
|26,9845
|% 0,18
|
|Euro
|29,4995
|29,5118
|% -0,33
|
|Sterlin
|34,1292
|34,3004
|% -0,55
|
|Frank
|30,5827
|30,7669
|% -0,25
|
|Riyal
|7,1665
|7,2024
|% 0,10
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-8,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.074
|-57,00
|
|Yarım
|5.493
|5.562
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.781
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,60
|-0,45
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,86
|