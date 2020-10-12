TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2020 15:51
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.707,17 % 0,0339 % 0,0353 % 104,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880744
BIST
15:361.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:367,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:369,2896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:36486,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,86
|Açılış
|: 486,80
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KENT
|321,20
|6.832.493
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.365.913
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.603.154
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.578.669
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.501.072.248
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|926.563.532
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|744.330.230
|% 0,29
|
|GARAN
|7,15
|632.939.354
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,08
|592.776.880
|% 3,29
|
|PETKM
|4,70
|1.501.072.248
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|926.563.532
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|467.184.743
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.422.008
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,08
|592.776.880
|% 3,29
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8571
|7,8605
|% 0,05
|
|Euro
|9,2824
|9,2896
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2167
|10,2679
|% -0,03
|
|Frank
|8,6028
|8,6546
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0898
|2,1003
|% 0,08
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-4,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,18
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,05
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,61
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:47DESPC
Yüzde 7.23 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 497 adet işlem
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15:46EUKYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 735, 386 adet işlem
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15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TTKOM, KRDMD
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15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 99 artarak (% 0.94 ) 1, 074
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, BMELK, TUKAS, EGCEY, ADESE, TBORG, KLGYO, PENGD, SNKRN, EGCYH