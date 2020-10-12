TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2020 16:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.393,98 % 0,011 % 0,1367 % 1.247,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880784
BIST
16:031.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:037,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:039,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:03485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,88
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler16:00
|RALYH
|5,94
|8.624.437
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|7.054.764
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.579
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.616.554
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,68
|1.541.797.190
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,90
|939.834.472
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|780.958.744
|% 0,29
|
|GARAN
|7,17
|660.728.645
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,11
|603.134.573
|% 4,05
|
|PETKM
|4,68
|1.541.797.190
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,90
|939.834.472
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,84
|472.073.939
|% 2,22
|
|TSKB
|1,14
|189.606.502
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,72
|269.172.444
|% 3,61
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8517
|7,8577
|% 0,02
|
|Euro
|9,2713
|9,2807
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2167
|10,2680
|% -0,03
|
|Frank
|8,6017
|8,6536
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0883
|2,0988
|% 0,01
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-8,90
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.212
|3.291
|-0,64
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,31
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,58
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:11UTPYA
Yüzde 5.45 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 031 adet işlem
-
16:10IHGZT
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 762, 947 adet işlem
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.80 ) 1, 308
-
16:09XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 15, 459.00 milyon TL de
-
16:08SNGYO
Yüzde 7.34 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 240, 997 adet işlem