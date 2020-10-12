TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2020 16:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonla Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.946,91 % 0,0046 % 0,053664 % 1.246,206841
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880796
BIST
16:031.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:037,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:039,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:03485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,88
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KENT
|321,20
|7.048.982
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.579
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.618.658
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.616.554
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,68
|1.541.482.963
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,89
|938.819.336
|% 4,71
|
|SISE
|6,93
|771.405.800
|% 0,29
|
|GARAN
|7,16
|651.028.144
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,10
|599.245.722
|% 3,80
|
|PETKM
|4,68
|1.541.482.963
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,89
|938.819.336
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,85
|470.368.963
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|189.317.315
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,73
|264.737.969
|% 4,22
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8545
|7,8577
|% 0,02
|
|Euro
|9,2744
|9,2813
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2187
|10,2700
|% -0,01
|
|Frank
|8,6034
|8,6552
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0885
|2,0990
|% 0,02
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-8,60
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|-0,52
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,25
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|-0,54
|
Seans Raporu
16:03
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16:15KFEIN
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, AKMGY, ATSYH, IDEAS, PENGD, KATMR, UZERB, DOAS, TLMAN, RALYH
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16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, DIRIT, DENGE, TKURU, EMNIS, COSMO, ARTI, ETILR, YAPRK