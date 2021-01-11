TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 13:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 189.660,7 % 0,000313 % 0,000612 % 1,9555901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899767
BIST
15:141.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:147,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:149,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:14442,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,92
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:14
|FROTO
|148,50
|205.895.478
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.430.795
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.672.015
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.421.143
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.580.791.658
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|TCELL
|17,10
|813.433.131
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,12
|757.916.709
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,69
|513.117.146
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|667.572.486
|% 0,95
|
|TSKB
|1,83
|225.755.780
|% -0,54
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4370
|7,4425
|% 0,94
|
|Euro
|9,0477
|9,0551
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,9971
|10,0472
|% 0,26
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9761
|1,9860
|% 0,85
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:25YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 701 adet işlem
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15:24XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 22, 965.00 milyon TL de
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15:23INVEO
Yüzde 9.78 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 887 adet işlem
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15:22KOZAA
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 768, 804 adet işlem
-
15:21SEKFK
Yüzde 4.55 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 270 adet işlem