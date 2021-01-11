TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 14:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.524,62 % 0,000261 % 0,000769 % 2,953272
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899800
BIST
15:261.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:267,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:269,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:26441,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,29
|Açılış
|: 441,41
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:24
|FROTO
|148,50
|216.888.933
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.469.345
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.148.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.102.625
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,10
|2.598.847.750
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.556.807
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|925.619.167
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|838.970.447
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,10
|764.859.380
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|925.619.167
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.556.807
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|517.777.311
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,38
|437.981.546
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|677.187.815
|% 1,14
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4395
|7,4429
|% 0,95
|
|Euro
|9,0559
|9,0607
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9866
|10,0367
|% 0,16
|
|Frank
|8,3184
|8,3685
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% 0,89
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:24
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15:39XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 23, 750.00 milyon TL de
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15:39FENER
Yüzde 8.06 oranında artışla 39.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 155, 841 adet işlem
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15:38OZGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 845, 869 adet işlem
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15:37CELHA
Yüzde 4.46 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 816 adet işlem
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15:36BTCIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 405 adet işlem