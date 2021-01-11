TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 14:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.044,71 % 0,000316 % 0,000433 % 1,37064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899796
BIST
16:001.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:007,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0701
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:009,0615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:00440,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,88
|Açılış
|: 441,03
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.718.750
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.707.189.718
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|865.601.664
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,33
|827.021.252
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|532.408.280
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.862.554
|% 0,88
|
|PETKM
|5,30
|693.761.430
|% 0,76
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4414
|7,4433
|% 0,95
|
|Euro
|9,0553
|9,0615
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0530
|% 0,32
|
|Frank
|8,3189
|8,3690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% 0,94
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.971
|-42,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-32,74
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-15,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:00
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16:11AVHOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 907 adet işlem
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16:09XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 162.00 milyon TL de
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16:09SNGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541, 559 adet işlem
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16:08PRKAB
Yüzde 5.59 oranında artışla 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 849, 899 adet işlem
-
16:07KOZAA
Yüzde 6.17 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 926, 587 adet işlem