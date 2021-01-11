TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 15:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.181,15 % 0,000013 % 0,000154 % 11,754742
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.851,22 % 0,000254 % 0,001477 % 5,822224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900071
BIST
15:041.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:047,4476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0744
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:049,0567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:04442,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,02
|Açılış
|: 442,14
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|FORMT
|5,39
|19.422.576
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.525.352
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|205.084.965
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.536.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.237.820
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,80
|2.567.063.242
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|809.742.626
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,11
|754.982.452
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|512.654.126
|% 5,51
|
|TSKB
|1,83
|225.530.608
|% -0,54
|
|PETKM
|5,33
|651.839.189
|% 1,33
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4409
|7,4476
|% 1,01
|
|Euro
|9,0519
|9,0567
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,9997
|10,0498
|% 0,29
|
|Frank
|8,3206
|8,3707
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,86
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|